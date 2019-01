Osaka soepel naar derde ronde

De Japanse tennisster Naomi Osaka heeft ook haar tweede partij op de Australian Open soepel gewonnen. De nummer vier van de wereld, vorig jaar winnares van de US Open, versloeg Tamara Zidansek uit Slovenië in twee sets: 6-2 6-4. In de eerste ronde had Osaka met vrijwel dezelfde cijfers gewonnen van de Poolse Magda Linette (6-4 6-2).

De 21-jarige Japanse treft in de derde ronde Hsieh Su-wei uit Taiwan. De nummer 28 van de plaatsingslijst schakelde de Duitse Laura Siegemund uit (6-4 6-4).

Elina Svitolina, als zesde geplaatst, bereikte de volgende ronde met een zege op Viktoria Kuzmova uit Slowakije: 6-4 6-1. De tennisster uit Oekraïne strandde vorig jaar in de kwartfinales, haar beste prestatie tot nu toe op het eerste grandslamtoernooi van het jaar. De als zevende geplaatste Karolina Pliskova uit Tsjechië klopte na een valse start de Amerikaanse Madison Brengle (4-6 6-1 6-0) en treft nu Camila Giorgi uit Italië.