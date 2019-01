Williams eenvoudig verder in Melbourne

Serena Williams heeft zich ook in de tweede ronde van de Australian Open nauwelijks hoeven inspannen. Waar ze in de eerste ronde twee games afstond, was het deze keer vier games tegen de Canadese Eugenie Bouchard. Met twee keer 6-2 bereikte de 37-jarige Amerikaanse de derde ronde.

Williams heeft 23 grandslamtitels op haar naam staan. Als ze in Melbourne weet te winnen, evenaart ze het record van de Australische Margaret Court.

In de volgende ronde treft de zevenvoudig winnares van de Australian Open de Oekraïense Dajana Jastremska. Zij verraste de als 23e geplaatste Carla Suárez-Navarro in drie sets (6-3 3-6 6-1).