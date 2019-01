Bijrol Bos op EK in Igls

Skeletonster Kimberley Bos heeft bij de wereldbeker in Igls, die tevens als EK gold, geen hoofdrol kunnen vervullen. De olympiër liet op de Oostenrijkse baan de dertiende en de zeventiende tijd noteren. Daarmee belandde ze op de zeventiende plaats in het eindklassement, dat werd gewonnen door de Oostenrijkse Janine Flock. In de geschoonde eindstand van de EK kwam Bos op de twaalfde plaats uit.

De EK zouden eigenlijk vorige week in Königssee in Duitsland worden afgewerkt. Door aanhoudende sneeuwval moest de wedstrijdleiding echter beide races annuleren.

De volgende wereldbeker skeleton is over een week in St. Moritz in Zwitserland.