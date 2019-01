Cilic wint marathonpartij van Verdasco

Tennisser Marin Cilic heeft zich na een marathonpartij verzekerd van een plaats in de vierde ronde van de Australian Open. De als zesde geplaatste Kroaat versloeg in Melbourne in de nachtelijke uren de Spanjaard Fernando Verdasco na vijf sets en ruim vier uur: 4-6 3-6 6-1 7-6 (8) 6-3.

In de als 26e geplaatste Verdasco had Cilic een tegenstander die oppermachtig was in de eerste twee sets. Alleen in de derde set kon de Kroaat de Spanjaard zijn wil opleggen. Een spannende vierde set eindigde in een tiebreak, waarin Cilic twee wedstrijdpunten overleefde en alsnog een vijfde set afdwong. Daarin pakte hij een vroege break en gaf die niet meer uit handen. Op zijn eerste wedstrijdpunt sloeg de Kroaat meteen toe.

Cilic was vorig jaar finalist op de Australian Open. De huidige nummer zeven van de wereldranglijst verloor toen van Roger Federer.