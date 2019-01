Murray ondergaat nieuwe heupoperatie

MARSEILLE (ANP)- Tennisser Andy Murray heeft zich teruggetrokken voor het tennistoernooi van Marseille in februari. De Schotse voormalige nummer één van de wereld ondergaat waarschijnlijk een nieuwe operatie aan zijn heup.

Murray werd al in de eerste ronde van de Australian Open uitgeschakeld na een slopende vijfsetter tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Voor het begin van het toernooi vertelde de 31-jarige tennisser dat hij chronische klachten heeft aan zijn heup en dat hij vreesde na de Australian Open nooit meer in actie te komen.

Het Marseille Open vindt plaats van 18 tot 24 februari. ,,Het is hard, maar ik heb geen andere keuze. Ik was er echt op gebrand om terug te keren in Marseille waar ik het toernooi in 2008 op mijn naam schreef. Deze titel, een van de eerste in mijn carrière, is een geweldige herinnering”, zegt Murray in een verklaring van de toernooiorganisatie.