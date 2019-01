Snowboarder Van der Velden zesde op slopestyle

Snowboarder Niek van der Velden is bij de wereldbeker slopestyle in het Zwitserse Laax als zesde geëindigd. De 18-jarige snowboarder kwam in de finale in de tweede run tot zijn beste score van 68,40.

De zege in Laax ging naar de Amerikaan Chris Corning met een score van 89,10. Daarmee bleef hij de Noor Staale Sandbech (87,35) en de Zwitser Moritz Thönen (80,55) voor. In de wereldbeker staat van der Velden na drie van de vijf wedstrijden op slopestyle zevende.

Cheryl Maas finishte op de slopestyle als vijftiende in de halve finale en plaatste zich daarmee niet voor de finale. De Amerikaanse Julia Marino pakte de zege.