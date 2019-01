Bokser Peter Müllenberg heeft zich afgemeld voor het NK boksen die op 19 en 20 januari plaatsvinden in Rotterdam. De 31-jarige bokser heeft koorts en kan daardoor niet starten in zijn partij in de halve finale tegen Johan Visscher, meldt de Nederlandse boksbond.

Uit medische testen die vrijdag zijn uitgevoerd door de medische staf van de boksbond is gebleken dat Müllenberg niet op tijd fit is. Na overleg is daarom besloten dat hij niet zal deelnemen aan het NK.