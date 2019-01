Koolhof klaar in dubbelspel op Australian Open

Wesley Koolhof is niet verder gekomen dan de tweede ronde van het mannendubbelspel van de Australian Open. De dubbelspecialist uit het Gelderse Duiven verloor samen met zijn Nieuw-Zeelandse partner Marcus Daniell van Michael Venus uit Nieuw-Zeeland en de Zuid-Afrikaan Raven Klaasen. Het werd 7-6 (4) 6-3.

Venus en Klaasen zijn als zesde geplaatst in Melbourne. Koolhof won met Daniell in de eerste week van het nieuwe seizoen nog het ATP-toernooi van Brisbane.

Door de uitschakeling van Koolhof zijn alle Nederlanders die uitkwamen in het enkelspel of dubbelspel uitgeschakeld. Alleen in het gemengddubbelspel is Nederland nog vertegenwoordigd. Koolhof vormt een koppel met de Tsjechische Kveta Peschke en Demi Schuurs en Matwé Middelkoop spelen samen.