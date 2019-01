De Japanse tennisster Naomi Osaka staat in de vierde ronde van de Australian Open. Ze won na drie sets en bijna twee uur van Hsieh Su-wei uit Taiwan: 5-7 6-4 6-1. De volgende tegenstandster is de Letse Anastasija Sevastova, die in de derde ronde afrekende met Wang Qiang uit China: 6-3 6-3.

De 21-jarige Osaka won haar eerste twee partijen in Melbourne relatief gemakkelijk. Ze versloeg eerst de Poolse Magda Linette (6-4 6-2) en vervolgens Tamara Zidansek uit Sloveniƫ (6-2 6-4).