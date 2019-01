Serena Williams heeft in de Rod Laver Arena in Melbourne eenvoudig de vierde ronde bereikt. Ze zegevierde in twee sets van de Oekraïense Dajana Jastremska: 6-2 6-1.

De Amerikaanse tennislegende heeft zich op de Australian Open tot nog toe nauwelijks hoeven inspannen. In de eerste ronde stond ze twee games af en in de tweede ronde vier.

In de volgende wedstrijd staat Williams tegenover haar zus Venus of Simona Halep uit Roemenië, de huidige nummer 1 van de wereld.