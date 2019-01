Van Poppel derde na straf winnaar Ewan

Danny van Poppel heeft zijn eerste podiumplaats te pakken in de Tour Down Under. De renner van Team Jumbo-Visma schoof in de vijfde etappe van de Australische rittenkoers uit de UCI WorldTour op naar de derde plaats doordat Caleb Ewan werd teruggezet in de uitslag. De Australiër van Lotto-Soudal won de massaspurt in de straten van Strathalbyn, maar de wedstrijdjury ontnam hem na de race de zege vanwege onreglementair sprinten. De jonge Belg Jasper Philipsen (Team Emirates) werd tot winnaar uitgeroepen, Peter Sagan (Bora) kreeg de tweede plaats toebedeeld.

Patrick Bevin behield de leiding in het algemeen klassement. De Nieuw-Zeelander (CCC) kwam op 10 kilometer van de meet ten val, maar vocht zich in de slotfase terug in het peloton. Hij heeft zeven seconden voorsprong op de Zuid-Afrikaan Daryl Impey (Mitchelton). De Tour Down Under sluit zondag af met de rit naar de top van Willunga Hill.