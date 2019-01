Zege voor schaatsers Hekman en Van der Geest

Gary Hekman heeft de elfde wedstrijd in de strijd om de KPN Marathon Cup op zijn naam geschreven. De marathonschaatser deed dat zaterdag op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Voor Hekman was het zijn derde zege dit seizoen.

Evert Hoolwerf finishte in de sprint als tweede, voor Sjoerd den Hertog. Den Hertog gaat in de tussenstand met 252 punten aan de leiding, gevolgd door Mats Stoltenborg met 183 punten.

Bij de vrouwen ging de winst naar Lisa van der Geest. Zij maakte deel uit van een kopgroep van drie rijdsters. Van der Geest was op het laatste rechte stuk een fractie rapper dan Ineke Dedden (tweede) en Yvonne Nauta (derde). ,,Ik dacht dat ik ‘m had, maar durfde niet te juichen”, zei Van der Geest. ,,Ik stak m’n schaats voor de streep zover mogelijk naar voren en dat was net genoeg.”

Manon Kamminga is leidster in de tussenstand met 191 punten. Imke Vormeer staat tweede met 167 punten.