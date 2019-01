Curlingmannen ook te sterk voor Australië

De Nederlandse curlingmannen hebben hun derde overwinning behaald op het WK-kwalificatietoernooi in Naseby in Nieuw-Zeeland. Het team van bondscoach Shari Leibbrandt rekende af met Australië: 10-5.

Acht landen spelen in Naseby om twee startbewijzen voor het WK in Canada eind maart. Nederland verloor de openingswedstrijd van Engeland en versloeg daarna Denemarken, Brazilië en zondag dus Australië. Met drie keer winst bezet Oranje samen met Nieuw-Zeeland de derde plek. Engeland en Zuid-Korea gaan aan de leiding en wonnen alle vier wedstrijden. De beste drie landen strijden woensdag om de twee WK-tickets. In 2017 en 2018 was Nederland van de partij op het wereldkampioenschap.