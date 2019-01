Harden en Gordon loodsen Rockets langs Lakers

De basketballers van Houston Rockets hebben Los Angeles Lakers verslagen in de NBA. De thuisploeg had wel een verlenging nodig om met 138-134 te winnen.

James Harden was topschutter bij de Rockets met 48 punten, maar Eric Gordon maakte de cruciale punten. Zijn driepunter met nog twee seconden op de klok zorgde voor de gelijkmaker in de reguliere speeltijd en daarmee voor een verlenging. In die extra speeltijd sleepte Gordon de zege binnen door vier vrije worpen te benutten.

Bij de Lakers was Kyle Kuzma de meest trefzekere met 32 punten. Sterspeler LeBron James ontbrak nog altijd met een blessure. Houston staat voorlopig vijfde in de Western Conference, de Lakers negende.