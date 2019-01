IJsmeesters optimistisch over eerste marathon

Door het aanhoudende winterweer is de kans groot dat binnenkort de eerste schaatsmarathon in Nederland op natuurijs kan worden verreden. Volgens de schaatsbond KNSB zijn de ijsmeesters op de mogelijke locaties in Haaksbergen en Noordlaren optimistisch. Op die plekken worden maandagochtend de eerste ijsmetingen uitgevoerd. Indien nodig zal de KNSB-inspecteur ook nog een bezoekje brengen aan Nieuw-Buinen om de ijsdikte aldaar op te meten.

In de strijd om de eerste marathon op natuurijs zijn Veenoord Nieuw-Amsterdam en Arnhem achterop geraakt. De KNSB kan een schaatsmarathon uitschrijven als de ijsvloer op de hele baan minimaal drie centimeter dik is.

Vorige winter ging de primeur naar schaats- en skeelerclub IJSCH uit Haaksbergen. Daarna werden nog marathons verreden in Arnhem, georganiseerd door STG Rijn IJssel en Thialf, en Noordlaren (IJsvereniging De Hondsrug). Omdat de dooi daarna inviel, kon de vierdaagse niet worden voltooid.

De laatste keer dat een volledige vierdaagse wedstrijd op Nederlands natuurijs werd afgewerkt, was in december 2010.