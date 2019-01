Kerber uitgeschakeld op Australian Open

Tennisster Angelique Kerber is gestrand in de vierde ronde van de Australian Open. De als tweede geplaatste Duitse ging in minder dan een uur in twee sets onderuit tegen de Amerikaanse Danielle Collins: 6-0 6-2.

Kerber schreef de Australian Open in 2016 op haar naam en was vorig jaar winnares op Wimbledon. In de eerste set tegen Colins kwam de Duitse er echter niet aan te pas. Haar service was niet goed en ze won maar een fractie van de punten op haar eigen opslag.

In de tweede set herstelde Kerber zich aanvankelijk, maar een break op 3-2 werd haar vervolgens fataal. Collins stoomde door naar 6-2 en naar de kwartfinale.