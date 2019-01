Van Aert wint bij afwezigheid Van der Poel

Veldrijder Wout van Aert heeft optimaal geprofiteerd van de afwezigheid van Mathieu van der Poel. De Belg, nog altijd regerend wereldkampioen, won in Pontchâteau voor het eerst deze winter een wereldbekerwedstrijd. Hij bleef zijn landgenoten Toon Aerts en Michael Vanthourenhout net voor.

Van der Poel heerst dit seizoen; hij won de voorgaande vijf veldritten uit de wereldbekercyclus. De Brabander sloeg de wedstrijd in Frankrijk over om zich rustig voor te bereiden op het komende WK in Denemarken.

Het leidde ertoe dat de toeschouwers een zeldzaam enerverende wedstrijd zagen, waarin geen enkele renner er echt boven uitstak en Van Aert, Aerts en Vanthourenhout pas in de laatste ronde loskwamen van de rest. ,,Het is een hele opluchting, ik had deze overwinning hard nodig”, zei Van Aert aan de finish.