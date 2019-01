Van Asten naast het podium in Leipzig

Springruiter Leopold van Asten heeft bij de wereldbeker in Leipzig naast een podiumplaats gegrepen. De 42-jarige Limburger maakte in de barrage met zijn schimmel VDL Groep Beauty een springfout en eindigde daardoor als zesde. De winst ging naar de Duitser Christian Ahlmann, die met Caribis Z foutloos bleef en de beste tijd neerzette (40,70 seconden).

Ahlmann had op het podium gezelschap van de Belg François Mathy junior (tweede in 41,49) en Lorenzo De Luca uit Italië (derde in 42,19). Van Asten was qua tijd weliswaar sneller dan de nummers twee en drie, maar zijn springfout kostte hem een podiumplaats. Maikel van der Vleuten gaf al tijdens de eerste omloop op met Idi Utopia.

Menner Bram Chardon eindigde bij de wereldbekerwedstrijd vierspannen in de Duitse stad als tweede, achter de Australische wereldkampioen Boyd Exell. Zijn vader IJsbrand Chardon maakte een fout en werd daardoor achtste en laatste. Koos de Ronde eindigde als vierde.