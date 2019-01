Djokovic rekent af met Medvedev

Tennisser Novak Djokovic heeft de kwartfinale van de Australian Open bereikt. De nummer één van de wereld uit Servië rekende in de vierde ronde af met de Rus Daniil Medvedev. Hij deed dat in vier sets, 6-4 6-7 (5) 6-2 6-3.

De 31-jarige Djokovic is in Melbourne op jacht naar zijn zevende titel. De laatste keer dat hij de Australian Open won was in 2016. In de kwartfinale stuit Djokovic op Kei Nishikori, die de Spanjaard Pablo Carreno Busta uitschakelde. De Japanner deed dat na een aanvankelijke achterstand van twee sets in de supertiebreak.

,,Het was een fysiek gevecht dat alle kanten op kon”, zei Djokovic over zijn partij tegen Medvedev. ,,Danill speelt al maanden heel goed en ik wist dat het lastig zou worden. Hij heeft een ‘big serve’, is sterk aan het net en verdedigt ook nog eens heel goed. Een moeilijke tegenstander om te passeren. Het enige wat je dan kunt doen is doorgaan, niet opgeven. Vervolgens kwamen voor mij de kansen om toe te slaan en die heb ik benut.”

Nishikori speelde in vier ronden al drie keer een vijfsetter. Djokovic: ,,Het is voor ons beiden tot nu toe heel zwaar geweest. Even rust is nu wel van belang. Maar ik kijk uit naar de volgende wedstrijden. Nishikori en ik hebben wel vaker mooie partijen gespeeld. Ik verwacht een boeiend duel.”

Na zijn overwinning op Wimbledon en de US Open kan Djokovic in Melbourne zijn derde opeenvolgende grand slam winnen.