Otter met jonge shorttrackploeg naar Dresden

Jeroen Otter geeft enkele jonge shorttrackers de kans zich te bewijzen in een wereldbekerwedstrijd. De bondscoach selecteerde voor de ontmoeting in Dresden, in het eerste weekend van februari, onder anderen Melle van ’t Wout (18) en Niels Kingma (18). Bij de vrouwen mogen Tineke den Dulk (21) en Georgie Dalrymple (17) mee.

Zowel Van ’t Wout als Dalrymple rijdt de week daarvoor in MontrĂ©al eerst nog de wereldkampioenschappen voor junioren.

Bij de mannen koos Otter verder voor Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat, Dylan Hoogerwerf en Dennis Visser. De vrouwenploeg wordt gecompleteerd door Europees kampioene Suzanne Schulting, Lara van Ruijven, Yara van Kerkhof en Rianne de Vries.