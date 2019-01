Amsterdam aast op topsportevenementen

Amsterdam wil de komende jaren nieuwe grote topsportevenementen binnenhalen. Samen met organisatoren en sportbonden zet het college van B en W zich in voor de finales van het European Professional Club Rugby (2021), de WK Para-tafeltennis (2022), de Gymnaestrada, de EK Turnen en de EK Roeien (2023).

,,Wij willen ten minste één internationaal toonaangevend topsportevenement per jaar organiseren”, zegt sportwethouder Simone Kukenheim. Het college trekt de komende jaren 7 miljoen euro uit voor topsportevenementen in de stad. Ook is het de bedoeling om in 2025 een passend evenement aan te trekken, ter ere van Amsterdam 750 jaar.