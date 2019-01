Collins troeft Pavljoetsjenkova af

Tennisster Danielle Collins heeft overtuigend de halve finale van de Australian Open bereikt. De Amerikaanse overrompelde de Russische Anastasia Pavljoetsjenkova vooral in de derde en beslissende set, 2-6 7-5 6-1.

Pavljoetsjenkova had eerder onder anderen Kiki Bertens uitgeschakeld. Collins had al van zich doen spreken door te winnen van de Duitse kanshebster Angelique Kerber, die als tweede was geplaatst.

Collins, sinds kort begeleid door de Nederlandse coach Stijn de Gier, drong niet eerder door tot de halve eindstrijd van een grand slam. Ze speelt voor het eerst op de Australian Open en werd bij eerdere deelnames aan Roland Garros, Wimbledon en de US Open steeds in de eerste ronde uitgeschakeld.