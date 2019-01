Kvitova bij laatste vier in Melbourne

Tennisster Petra Kvitova heeft de laatste vier bereikt op de Australian Open. De als achtste geplaatste Tsjechische versloeg in de grand slam van Melbourne de voor eigen publiek spelende Ashleigh Barty. Ze deed dat in twee sets, 6-1 6-4. Barty was de nummer 15 van de plaatsingslijst.

In de halve eindstrijd krijgt Kvitova te maken met de Amerikaanse Danielle Collins.

Voor Kvitova is het de tweede keer dat ze in Australiƫ de laatste vier bereikt. In 2012 verloor ze in de halve finale van de Russin Maria Sjarapova. Kvitova won twee keer een grand slam, in 2011 en 2014 op Wimbledon.