Record Thompson bij winnend Golden State

De basketballers van Golden State Warriors hebben in de Amerikaanse profcompetitie NBA met duidelijk verschil gewonnen van Los Angeles Lakers. De titelverdediger deed dat met de cijfers 130-111.

Klay Thompson was met 44 punten, gemaakt in een tijdsbestek van 27 minuten, de topschutter van het duel. Met tien opeenvolgende driepunters zorgde hij bovendien voor een record in de NBA.

De Warriors hebben nu acht wedstrijden op rij gewonnen. De Lakers misten enkele belangrijke spelers door blessures, onder wie LeBron James.