WADA legt geen nieuwe schorsing op aan Rusada

Het mondiale antidopingbureau WADA ziet geen aanleiding het Russische antidopingbureau Rusada opnieuw te schorsen. Ook al kreeg WADA ver na een gestelde deadline de gevraagde gegevens uit het dopinglaboratorium in Moskou. ,,Er is er teleurstelling over het missen van de deadline, maar we hebben nu wel alle data die we wilden en dat was een belangrijke stap in het proces”, zei WADA-voorzitter Craig Reedie.

Rusada werd in 2015 geschorst wegens grootscheeps dopinggebruik in de Russische sport en met name bij de Olympische Spelen van Sotsji 2014. In september 2018 besloot WADA de schorsing onder voorwaarden op te heffen.

Een van die voorwaarden was volledige inzage in gegevens van het dopinglab in Moskou. Het mondiale bureau gaf de Russen tot en met 31 december de tijd om de vereiste data vrij te geven, maar Rusland liet bij een bezoek in december medewerkers van WADA met lege handen en de deadline verstrijken. Pas achttien dagen na de deadline kreeg WADA wel de data.