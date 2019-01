Zuid-Korea schrikt op van misbruik in sport

Zuid-Korea is in de ban van seksueel misbruik in de sport. De mensenrechtenorganisatie van het land heeft het grootste onderzoek ooit aangekondigd en is van plan 30.000 sporters, coaches en officials te ondervragen. Aanleiding zijn de recente onthullingen van met name Zuid-Koreaanse sportvrouwen over geweld en seksueel misbruik.

Tweevoudig olympisch kampioene shorttrack Shim Suk-hee fungeerde als katalysator voor het onderzoek. Zij kwam in december naar buiten met beschuldigingen aan het adres van haar coach Cho Jae-beom. Hij zou haar jarenlang seksueel hebben misbruikt. Daarna volgden meer sportvrouwen. ”De slachtoffers hebben zo lang gezwegen vanwege de sportcultuur die gericht is op prestaties en medailles. Ze zeiden niets uit angst om uit hun sport te worden verbannen”, lichtte de zegsvrouw van de Zuid-Koreaanse mensenrechten toe.

Shim durfde eerder al wel haar coach Cho te beschuldigen van fysiek geweld. Die aantijgingen leidde tot een celstraf van tien maanden voor de voormalige bondscoach shorttrack.