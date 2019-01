Kunstrijdster Van Tiel niet naar vrije kür EK

Kunstrijdster Kyarha van Tiel heeft zich net als bij haar debuut vorig jaar niet weten te plaatsen voor de vrije kür bij de EK kunstschaatsen. In het Wit-Russische Minsk kreeg de 18-jarige Rotterdamse in de korte kür een juryscore van 44 punten. Onvoldoende voor de vereiste plaats 24, dat een finaleplek zou opleveren.

Van Tiel eindigde op de 28e plaats. De Duitse Nathalie Weinzierl werd 24e met een score van 46.09. De Russische Alina Zagitova was de beste in de korte kür met 75 punten.

Vorig jaar bij de EK in Moskou schaatste Van Tiel naar een score van 45.28 punten en werd ze 26e.

Bij de mannen komt donderdag Thomas Kennes in actie. De 22-jarige kunstschaatser doet voor de vierde keer mee aan de Europese kampioenschappen. Hij wist zich nog nooit te plaatsen voor de finale. De Tilburger kende zijn beste prestatie bij zijn debuut in 2016 met de 25e plaats op de vrije kür. Een jaar later werd hij 28e en vorig jaar eindigde Kennes mede door een val op de dertigste plaats.