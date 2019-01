Nishikori geeft op in kwartfinale

Tennisser Kei Nishikori heeft op de Australian Open in de kwartfinale tegen Novak Djokovic opgegeven. De Japanner, die in de voorgaande vier partijen drie keer een vijfsetter speelde, liet in de tweede set weten te veel last van een blessure te hebben. Hij werd tijdens de wedstrijd al behandeld.

Djokovic zei het niet leuk te vinden op deze manier de laatste vier te bereiken. ,,Ik wil spelen en vechten voor een plek in de halve finale. Bovendien willen we dat de fans op de tribune een leuke avond hebben. Dit is niet leuk. Tegen Nishikori heb ik veel boeiende partijen gespeeld en ik had me ook op deze ontmoeting verheugd. Laten we hopen dat de blessure meevalt en hij snel weer op de baan staat.”

Djokovic leidde in de partij met 6-1 4-1. De Serviër speelt in de halve finale tegen de Fransman Lucas Pouille. ,,Ik heb in elk geval het advies van mijn dokter opgevolgd, die zei dat ik zo veel mogelijk rust moest nemen”, zei Djokovic enigszins cynisch. ,,Fysiek voel ik me goed, maar de afgelopen anderhalve week is zwaar geweest. Wat dat betreft is het een pluspunt dat deze partij niet zo lang duurde, al is dat wel vanwege een zeer vervelende oorzaak.”

De andere halve finale gaat tussen de Spanjaard Rafael Nadal en de Griek Stefanos Tsitsipas.