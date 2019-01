Osaka verslaat Svitolina in Melbourne

De Japanse tennisster Naomi Osaka heeft de halve finale van de Australian Open bereikt. De als vierde geplaatste Japanse had aan twee sets (6-4 6-1) genoeg om Elina Svitolina uit Oekraïne te verslaan.

Osaka was de winnares van het laatste grandslamtoernooi voor de Australian Open, de US Open in september. Het is voor het eerst in een kwart eeuw dat een Japanse de halve finale haalt in Melbourne. Ze moet het daarin opnemen tegen de Tsjechische Karolina Pliskova, die Serena Williams uitschakelde.

De 21-jarige Osaka keek enigszins bevreesd vooruit naar de confrontatie met Pliskova. ,,Dat wordt een zware partij, ik heb altijd problemen met haar service, die kan ik maar moeilijk pareren. Bovendien maakt ze weinig eigen fouten en dat is gevaarlijk” meldde Osaka na haar overtuigende winst op Svitolina.

Osaka was in amper vijf kwartier klaar met Svitolina. De Oekraïense, eind vorig jaar winnares van de WTA Finals, klaagde over pijn in de nek en schouders. Ze kon daardoor weinig uitrichten tegen de Japanse, die bepaald niet foutloos speelde. Ze noteerde 25 onnodige fouten. ,,Mijn backhand was niet optimaal en ook mijn service kan beter, maar voor mij was vooral belangrijk kalm te blijven en niet boos te worden. Dat lukte goed”, zei Osaka.