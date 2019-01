Twijfelende Vonn worstelt met nieuwe blessure

De Amerikaanse skiester Lindsey Vonn heeft zich voor de eerste training op de afdaling in Garmisch-Partenkirchen afgemeld. De 34-jarige diva worstelt nog met een kuitblessure, die ze naar eigen zeggen vorige week bij de training in Cortina d’Ampezzo opliep. Mede daardoor verliep haar rentree in het wereldbekercircuit niet naar wens.

Na haar teleurstellende optreden tijdens de Italiaanse driedaagse twijfelde Vonn openlijk aan de voortzetting van haar loopbaan. Ze wil echter in Garmisch-Partenkirchen niet op voorhand opgeven. ,,Als er een kans op deelname is, wil ik die benutten”, meldt Vonn op Twitter. Wellicht kan ze tijdens de tweede training op vrijdag wel weer in actie komen.

De door blessures geplaagde Vonn kondigde voor het seizoen al aan dat ze voor het laatst de pistes afging in het wereldbekercircuit. Ze is de succesvolste skiester in de wereldbeker met 82 overwinningen. Ze heeft er vier minder dan de Zweedse skilegende Ingemar Stenmark, die met 86 wereldbekerzeges het record bezit.