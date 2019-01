UCI spreekt Van der Sande vrij in dopingzaak

De internationale wielerunie UCI heeft Tosh Van der Sande vrijgesproken in de zaak rond de positieve dopingtest die hij aflegde tijdens de Zesdaagse van Gent. De Belgische coureur was voorlopig geschorst door zijn ploeg Lotto Soudal, maar kan op 20 februari gewoon zijn seizoen openen in de Ruta del Sol.

De substantie die bij Van der Sande werd aangetroffen, komt voor in de neusspray Sofrasolone. Dit is vrij verkrijgbaar en mag in competitie gebruikt worden, mits het bij een dopingcontrole wordt gemeld. Op het betreffende formulier werd echter per vergissing het soortgelijke Mometasone vermeld.

,,Het is jammer dat ik mezelf heb moeten verantwoorden. Ik werd bestempeld als een dopingzondaar, terwijl ik enkel een verklaring moest afleggen waarom het product in mijn urine zat en het puur om een administratieve vergissing ging”, liet Van der Sande weten.