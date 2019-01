Williams geeft recordjacht niet op

De Australische Margaret Court blijft nog even recordhouder met 24 grandslamtitels in het vrouwentennis. Serena Williams verspeelde op de Australian Open in de kwartfinales opnieuw een kans om het record te evenaren. Ze verspeelde vier matchpoints en liet Karolina Pliskova een opzienbarende comeback maken. De Amerikaanse was na haar nederlaag heel even ontroostbaar, maar herpakte zich snel. ,,Dat record pak ik, vroeg of laat”, zei ze na afloop.

De 37-jarige Williams won haar 23e en laatste grand slam in 2017 in Australië. Ze was toen al weken zwanger. Als moeder keerde ze terug op de tennisbaan en vrijwel meteen telde ze weer mee. Ze stond vorig jaar in de finales van Wimbledon en de US Open, maar die verloor ze allebei. In Melbourne stootte ze voortvarend door naar de kwartfinales, onder meer door nummer één van de wereld Simona Halep te verslaan, maar Pliskova bleek een onneembare horde.

,,Ik heb op die matchpoints niets verkeerd gedaan, maar zij speelde als van een andere planeet. Haar beste tennis ooit”, zei Williams over de Tsjechische. ,,Ik ga er eigenlijk altijd van uit dat ik win. Als dat niet gebeurt, ben ik teleurgesteld. Maar ik speel pas weer tien maanden en ik heb de juiste mentaliteit. Dat pleziert me, dus ik verwacht dat die volgende grandslamtitel er een keer komt.”