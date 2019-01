Den Hertog wint ook op de Weissensee

Sjoerd den Hertog heeft op de Weissensee de Aart Koopmans Memorial gewonnen. De 27-jarige marathonschaatser versloeg na 80 kilometer Jordy Harink in de sprint. Niels Overvoorde finishte daar vlak achter als derde. Den Hertog was dit seizoen ook al drie keer de beste in de KPN Marathon Cup.

Bij de vrouwen had Manon Kamminga eerder op de dag de zege gepakt. In 2017 en 2018 werd de wedstrijd afgelast wegens slecht weer. Het schaatspeloton komt nog drie keer in actie op de Weissensee. De marathonschaatsers rijden zaterdag het Open Nederlands kampioenschap, maandag de Jumbo Cup en dinsdag de Alternatieve Elfstedentocht.