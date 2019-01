Kamminga eerste winnaar op de Weissensee

Schaatsster Manon Kamminga heeft de eerste marathonwedstrijd op de Weissensee in Oostenrijk, de Aart Koopmans Memorial, op haar naam geschreven. De 26-jarige marathonschaatsster was na 60 kilometer de snelste in de sprint. Ze troefde Maya de Jong en Merel Bosma af.

De Aart Koopmans Memorial werd de afgelopen twee jaar niet verreden op de Weissensee. In 2017 en 2018 werd de wedstrijd afgelast wegens slecht weer. Het schaatspeloton rijdt zaterdag het Open Nederlands kampioenschap marathonschaatsen, maandag de Jumbo Cup en dinsdag de Alternatieve Elfstedentocht.