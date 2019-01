Nadal stopt opmars Tsitsipas in Melbourne

Rafael Nadal heeft op de Australian Open een einde gemaakt aan de opmars van de Griekse sensatie Stefanos Tsitsipas. De als tweede geplaatste Spanjaard rekende in drie sets af met de 20-jarige Griek: 6-2 6-4 6-0.

Tsitsipas had in Melbourne indruk gemaakt door titelverdediger Roger Federer in de vierde ronde uit te schakelen. In de kwartfinale boekte hij ook een overtuigende zege op de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Tegen Nadal kreeg het tennistalent uit Athene echter geen schijn van kans. De winnaar van de Australian Open van 2009 pakte in de eerste set een dubbele break en benutte in de tweede set zijn vijfde breakpoint om uit te lopen naar 5-4. Die set serveerde de Spanjaard vervolgens koeltjes uit.

In de derde set pakte Nadal meteen de opslagbeurt van Tsitsipas. De Spanjaard stoomde door naar zijn vijfde finale op de Australian Open.

Nadal verloor dit toernooi nog geen set. In de finale wacht de 32-jarige Spanjaard de winnaar van de partij tussen de als eerste geplaatste Novak Djokovic en de Franse verrassing Lucas Pouille. Djokovic won het Australische grandslamtoernooi zes keer. Pouille staat voor het eerst in zijn carrière in de halve finales van een grand slam.

Tegen Tsitsipas gaf Nadal tot op het laatste moment van de partij zelfs geen enkel breakpoint weg en was hij oppermachtig op zijn eigen opslagbeurten. Op 5-0 in de derde set kreeg de Griek zijn eerste kans om de opslag van de Spanjaard te winnen. Die gaf echter geen krimp, werkte het punt eenvoudig weg en sloeg op zijn eerste wedstrijdpunt toe.