Ook kunstrijder Kennes buiten EK-finale

Thomas Kennes heeft het bij de EK kunstrijden in Minsk opnieuw niet gered. In de korte kür moest de Brabander genoegen nemen met de teleurstellende 36e en voorlaatste plaats. De eerste 24 plaatsten zich voor de finale, waarin zaterdag de vrije kür wordt afgewerkt. De Rus Mikhail Koliada was verreweg de beste in de kwalificatie. Hij kreeg 100,49 punten van de jury.

Kennes kwam niet verder dan 48,57 punten. Vooraf mikte hij nog op een finaleplek. Het lukte Kennes echter niet om een vrijwel foutloze kür neer te zetten. De 22-jarige kunstschaatser deed voor de vierde keer mee aan de EK. Nog nooit haalde hij de finale.

Een dag eerder miste Kyarha van Tiel (18) de EK-finale eveneens. Zij belandde na de korte kür op de 28e plaats.