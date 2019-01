Ook marathon op natuurijs in Noordlaren

Ook in Noordlaren wordt een marathon op natuurijs gehouden. ,,IJs en weder dienende” is die vrijdagavond op de baan van ijsvereniging De Hondsrug in het Groningse Noordlaren. Dat staat op de site van het Gewest Groningen van de KNSB.

Het gaat om het Gewestelijk Kampioenschap Marathon op Natuurijs. Er wordt gereden in de categorie├źn Heren ABC, Dames en Masters.

Overigens zullen amper erkende marathonrijders van de partij zijn. Een groot deel van het peloton is afgereisd naar Oostenrijk, waar op de Weissensee vier grote wedstrijden op het programma staan, zoals de Open NK (zaterdag) en de Alternatieve Elfstedentocht (30 januari).

De eerste schaatsmarathon van deze winter op natuurijs was maandag in Haaksbergen, met Simon Schouten als winnaar bij de mannen en Rixt Meijer bij de vrouwen.