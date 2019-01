Petra Kvitova in finale Australian Open

Tennisster Petra Kvitova staat in de finale van de Australian Open. Ze versloeg in de Rod Laver Arena in Melbourne de Amerikaanse Danielle Collins in twee sets: 7-6 (2) 6-0.

Collins, sinds kort begeleid door de Nederlandse coach Stijn de Gier, kon alleen de eerste set partij bieden tegen het spel van de als achtste geplaatste Tsjechische. Na anderhalf uur spelen stapte Kvitova als winnaar van de baan.

Kvitova won twee keer een grand slam, in 2011 en 2014 op Wimbledon. Ze treft in de finale de winnaar van het duel tussen de Tsjechische Karolina Pliskova en de Japanse Naomi Osaka.