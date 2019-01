Van Bokhoven met acht turners richting Tokio

Bram van Bokhoven werkt met acht Nederlandse turners toe naar de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. De bondscoach selecteerde Michel Bletterman, Bart Deurloo, Rick Jacobs, Bram Louwije, Frank Rijken, Casimir Schmidt, Bram Verhofstad en wereldkampioen Epke Zonderland voor zijn zogenoemde kernteam voor 2019.

Hoofddoel dit jaar zijn de wereldkampioenschappen in oktober in Stuttgart. Bij dat toernooi worden de tickets voor de Spelen verdeeld. De Nederlandse ploeg moet in Duitsland bij de eerste twaalf landen eindigen om een teamticket veilig te stellen. In aanloop naar de WK doen de Nederlandse turners mee aan de Europese kampioenschappen en aan enkele wereldbekerduels. Schmidt, Verhofstad, Louwije en Zonderland reizen in februari naar Melbourne voor de eerste wereldbekerwedstrijd.

Naast het kernteam van acht turners heeft Van Bokhoven ook een instroomteam geformeerd, bestaande uit Tim Goedkoop, Jerman Grunberg, Wesley de Haas, Luuk Huernink, Loran de Munck en Lars Vos. Zij kunnen bij goede prestaties doorstromen naar het kernteam.