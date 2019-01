Derde tijd ooit Chepngetich in marathon Dubai

De Keniaanse atlete Ruth Chepngetich heeft de marathon van Dubai gewonnen in de derde tijd ooit: 2.17.08. Alleen de Britse wereldrecordhoudster Paula Radcliffe (2.15.25) en haar landgenote Mary Keitany (2.17.01) hebben sneller gelopen.

De 24-jarige Chepngetich won in november vorig jaar bij haar debuut de marathon van Istanbul. Toen liep ze 2.18.35 en dat was ook al bijzonder rap, maar in het Arabische emiraat Dubai liep ze ruim twee maanden later nog harder. De winst leverde haar een bonus van 100.000 dollar op.

Bij de mannen won de Ethiopiƫr Getaneh Molla in 2.03.34, ruim boven het wereldrecord (2.01.39) van de Keniaan Eliud Kipchoge. Zijn tijd was wel een parcoursrecord.