Fontijn en Betrian boksen op Europese Spelen

Bokssters Nouchka Fontijn en Jemyma Betrian komen deze zomer in actie op de Europese Spelen in Minsk. De boksbond heeft het duo geselecteerd op basis van hun prestaties op de wereldkampioenschappen vorig jaar november in India. Fontijn veroverde zilver in de klasse tot 75 kilogram, Betrian verraste bij haar debuut met brons in de klasse tot 57 kilogram.

Fontijn (31) won in 2015 het goud op de eerste editie van de Europese Spelen, destijds gehouden in Bakoe (Azerbeidzjan). Het jaar daarop pakte ze zilver op de Olympische Spelen van Rio. De tweede editie van de Europese Spelen wordt gehouden van 21 tot en met 30 juni.