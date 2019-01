Giri na zege mede-koploper in Wijk aan Zee

Anish Giri is na 11 ronden mede-koploper van het Tata Steel schaaktoernooi in Wijk aan Zee. De Nederlandse grootmeester won van de Amerikaan Samuel Shankland. Hij liep daardoor een half punt in op Magnus Carlsen. De wereldkampioen uit Noorwegen speelde remise tegen Teimoer Radjabov uit Azerbeidzjan.

De twee voeren nu de ranglijst aan met 7 1/2 punt uit 11 partijen. De Rus Ian Nepomniachtchi, die zijn landgenoot Vladimir Fedosejev versloeg, volgt op een half punt.

Er zijn voor de schakers nog twee partijen te gaan. Zondag, op de slotdag, is er de rechtstreekse confrontatie tussen Giri en Carlsen.