Golfer Luiten valt terug in Dubai

Golfer Joost Luiten is in de tweede ronde van de Dubai Desert Classic weggezakt in het klassement. De Rotterdamse prof zette een matige score neer van 72 slagen (level par). Op de holes 8 en 9 ging het mis met een double bogey, gevolgd door een bogey. Luiten deelt in de voorlopige stand de 64e plaats met 142 slagen totaal (2 onder par).

De Spanjaard Alvaro Quiros is halfweg de leider met 133 slagen (-11).

Luiten was donderdag in de eerste ronde nog redelijk begonnen met 70 slagen. Hij klaagde na afloop wel over zijn fysieke gesteldheid. Nederlands beste golfer had een stramme rug en kreeg last van zijn maag tijdens het spelen.

Luiten eindigde het afgelopen weekeinde als derde in het toernooi van Abu Dhabi. Die fraaie klassering was niet alleen goed voor 384.000 euro aan prijzengeld, maar ook voor een flink aantal punten voor de mondiale ranking. Hij klom van de 118e naar de 75e plek.