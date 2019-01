Judoka Sanne Vermeer is bij de Grand Prix van Tel Aviv op de derde plaats geëindigd in de klasse tot 63 kilogram. Ze verloor weliswaar al in de tweede ronde van de Russin Valentina Kostenko, maar kwam via de herkansing alsnog op het podium.

In de strijd om brons versloeg Vermeer de Braziliaanse Ketleyn Quadros. Ze kwam met een waza-ari op achterstand, maar herstelde zich met ippon.