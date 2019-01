Paris wint afdaling Hahnenkamm opnieuw

Dominik Paris heeft voor de derde maal in zijn loopbaan het onderdeel afdaling van de Hahnenkamm Rennen gewonnen. De Italiaanse skiër hield in Kitzbühel de Zwitser Beat Feuz achter zich. De Oostenrijker Otmar Striedinger zette de derde tijd neer. De 29-jarige Paris won eerder in 2013 en 2017.

Feuz blijft met 420 punten leider in de wereldbekerstand op de afdaling. Paris volgt nu met 320 punten. In de algemene wereldbekerstand leidt de Oostenrijker Marcel Hirscher.

Zaterdag volgt in Kitzbühel de slalom en zondag staat de super-G op het programma.