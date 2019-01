Skeletonster Kimberley Bos is als achtste geëindigd bij wereldbekerwedstrijden in Sankt Moritz. Over twee runs genomen leverde ze in de Zwitserse plaats 1,22 seconden in ten opzichte van de Canadese winnares Rahneva Mirela. In de eerste run realiseerde de Nederlandse de zevende tijd, in de tweede de achtste.

De tweede plaats was voor de Russische Nikitina Elena, voor de Duitse Jacqueline Lölling.