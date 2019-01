Stosur bezorgt Australië succes in Melbourne

De Australian Open heeft een Australisch succesje gevierd; Samantha Stosur won het dubbelspel bij de vrouwen. De 34-jarige tennisster uit Brisbane won met de Chinese Shuai Zhang aan haar zijde de finale in de Rod Laver Arena van Melbourne van het Hongaars/Franse duo Timea Babos/Kristina Mladenovic: 6-3 6-4. Babos en Mladenovic waren titelverdedigers in het eerste grandslamtoernooi van dit jaar.

Stosur had wat moeite haar zenuwen in bedwang te houden in de beslissende game. Ze sloeg een dubbele fout op het eerste matchpoint, maar bij de tweede poging slaagde ze wel. Voor de Australische was het haar derde grandslamtitel in het dubbelspel; ze won in 2005 de US Open en in 2006 Roland Garros. Voor Zhang was het haar eerste eindzege in een grand slam.