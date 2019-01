Warriors in winning mood

Golden State Warriors heeft de koppositie in de Western Conference stevig in handen genomen met de negende zege op rij. De titelverdediger in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA won met 126-118 van Washington Wizards. Stephen Curry was de topscorer voor de Warriors met 38 punten. Golden State voert de stand aan met 34 zeges tegen 14 nederlagen.

Oklahoma City Thunder, de nummer drie in de Western Conference, boekte een zege op New Orleans Pelicans: 122-116. Russell Westbrook nam Thunder bij de hand met zijn vijftiende triple double van dit seizoen: hij kwam tegen de Pelicans tot 23 punten, 17 rebounds en 16 assists.

Bij de Pelicans ontbrak Anthony Davis vanwege een vingerblessure.