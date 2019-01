Beune houdt stand op eerste NK-dag

Joy Beune (19) heeft bij de NK allround op de 3000 meter haar leidende positie met succes verdedigd. De wereldkampioene bij de junioren reed de derde tijd: 4.03,20. Dat was voldoende om de eerste plaats in het klassement na twee afstanden vast te houden. Het schaatstalent van Team Jumbo-Visma had de 500 meter gewonnen in een tijd van 39,29.

Beune begint zondag met een marge van 0,89 seconde op Carlijn Achtereekte aan de 1500 meter. Haar ploeggenote moest op de 3000 meter, de afstand waarop ze olympisch kampioene is, met de tweede plek genoegen nemen (4.02,81). Melissa Wijfje, vierde op de 3000 meter in 4.05,04, staat derde in de tussenstand, op 2,94 seconden van Beune.

Esmee Visser won de 3000 meter in een tijd van 4.02,72. De olympisch kampioene op de 5000 meter staat zevende in de algemene rangschikking, op 7,35 van Beune.