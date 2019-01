Ntab start NK sprint met zege op 500 meter

Schaatser Dai Dai Ntab is de NK sprint in Heerenveen goed begonnen. De 24-jarige titelverdediger was met 34,67 de snelste op de eerste 500 meter. Jan Smeekens en Michel Mulder kwamen beiden tot een tijd van 34,92 en moeten op de 1000 meter een halve seconde goedmaken op Ntab.

Gijs Esders en Jesper Hospes reden voor het eerst een tijd onder de 35 seconden. Beiden kwamen tot 34,99. Alleen de winnaar van het NK sprint plaatst zich voor de WK sprint op 23 en 24 februari in Heerenveen.

Ronald Mulder had zich eerder op de dag afgemeld voor de NK sprint. De 32-jarige Nederlands kampioen op de 500 meter is niet helemaal fit en liet weten zich volledig op de WK afstanden te gaan concentreren.